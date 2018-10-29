Таксист пытался изнасиловать 23-летнюю москвичку

Москва, 29 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах попытки изнасилования девушки водителем такси в Москве.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе около 06.20 в понедельник, 28 октября: 23-летняя девушка заказала такси через приложение «Яндекс.Такси», после прибытия на место назначения водитель схватил ее и попытался поцеловать.

Девушка оплатила поезду по безналичному расчету, после чего собиралась выйти из машины, однако водитель схватил ее за рукав одежды и усадил на сиденье, попытавшись поцеловать в губы. Пассажирка стала сопротивляться и кричать о том, что позовет на помощь брата, после чего ей удалось выбежать из такси и спрятаться в подъезде.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался уроженец Таджикистана. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.