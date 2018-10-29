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Мужчина с битой напал на гулявшего с коляской москвича

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Мужчина с битой напал на гулявшего с коляской москвича

Москва, 29 октября. Уроженец Ростовской области напал с битой на мужчину, гулявшего с коляской в Москве. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

Инцидент произошел на Селигерской улице: 29-летний мужчина несколько раз ударил битой горожанина, гулявшего с маленьким ребенком в коляске. Возбуждено уголовное дело, его передали в центральный аппарат СК России

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Известно, что пострадавший мужчина госпитализирован.

Автор: Алексей Громов
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