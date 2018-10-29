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Чиновник Минфина расстрелял мужчину в Москве

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Чиновник Минфина расстрелял мужчину в Москве

Москва, 29 октября. Полиция Москвы разбирается в обстоятельствах стрельбы на Измайловском шоссе: чиновник Минфина РФ расстрелял из травматического пистолета мужчину.

Согласно данным «Интерфакса», происшествие случилось около 19.40 22 октября: 30-летнего начальника транспортного отдела одной из коммерческих фирм расстрелял чиновник Минфина РФ.

По предварительным данным, 39-летний чиновник дважды выстрелил из травматического пистолета «Оса». Пострадавший получил ранения в грудь и правое предплечье.

Некоторые СМИ сообщают, что задержанный является заместителем директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики.

Автор: Алексей Громов
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