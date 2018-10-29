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Смертность от инсультов в Москве сократилась почти в два раза с 2010 года

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Смертность от инсультов в Москве сократилась почти в два раза с 2010 года

Москва, 29 октября. Количество смертей в больница Москвы от инсультов снизилось свыше чем на 18 процентов. Соответствующие данные озвучил главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов.

«Больничная летальность при инсультах снизилась почти в два раза — с 31,4 процентов в 2010 году до 18,6 процентов в 2018 году, что соответствует ведущим европейским странам», — подчеркнул Шамалов.

По его словам, таких показателей удалось добиться благодаря созданию специальных центров и внедрению современных методов профилактики.

 

Автор: Алексей Громов
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