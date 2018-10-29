Более 70 тысяч пассажиров пользуются станциями БКЛ в Москве

Москва, 29 октября. Более 70 тысяч человек пользуются новыми станциями Большой кольцевой линии московского метрополитена. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, БКЛ позволит значительно разгрузить метро города. Пассажиропоток с момента запуска первого участка вырос на 65 процентов, передает «Вечерняя Москва».

«Сейчас в будни новыми станциями пользуются больше 70 тыс. пассажиров. С вводом БКЛ «Полежаевская» и «Динамо» разгрузились на 16% и 13% соответственно», — написал градоначальник.

Как передает РИАМО, протяженность БКЛ составит почти 70 километров, откроются 31 станция метрополитена.