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Появилось видео горящей новостройки в районе завода ЗИЛ в Москве

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Появилось видео горящей новостройки в районе завода ЗИЛ в Москве

Москва, 29 октября. Бытовки на восьмом этаже строящегося на территории завода ЗИЛ здания загорелись в столице. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Клубы черного дыма заметили в небе над территорией завода ЗИЛ в понедельник, 29 октября, после полудня. Как стало известно ФАН, загорелись бытовки на восьмом этаже строящегося здания на Автозаводской. Пламя охватило территорию площадью в 15 квадратных метров. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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