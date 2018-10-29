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Пенсионер расстрелял соседа после ссоры у лифта в Москве

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Пенсионер расстрелял соседа после ссоры у лифта в Москве

Москва, 29 октября. Военный пенсионер в подъезде дома в столице расстрелял соседа после конфликта у лифта. Соответствующую информацию передает старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Вечером 28 октября мужчина на лестничной площадке жилого дома, расположенного по улице Головачева, шесть раз выстрелил в соседа во время разгоревшегося конфликта.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Автор: Алексей Громов
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