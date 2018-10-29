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Нелегальный цех по производству «незамерзайки» нашли в Подмосковье

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Нелегальный цех по производству «незамерзайки» нашли в Подмосковье

Москва, 29 октября. Сотрудники полиции обнаружили нелегальный цех по производству автомобильной стеклоомывающей незамерзающей жидкости в Московской области.

Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного отделения МВД России.

На территории текстильной фабрики в поселке Володарского в Ленинском районе производили автомобильную стеклоомывающую незамерзающую жидкость с использованием ядовитого метилового спирта.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше сорока тонн продукции, более 60 коробок и порядка десяти тысяч единиц пустой тары.

Автор: Алексей Громов
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