Нелегальный цех по производству «незамерзайки» нашли в Подмосковье
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Москва, 29 октября. Сотрудники полиции обнаружили нелегальный цех по производству автомобильной стеклоомывающей незамерзающей жидкости в Московской области.
Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного отделения МВД России.
На территории текстильной фабрики в поселке Володарского в Ленинском районе производили автомобильную стеклоомывающую незамерзающую жидкость с использованием ядовитого метилового спирта.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше сорока тонн продукции, более 60 коробок и порядка десяти тысяч единиц пустой тары.