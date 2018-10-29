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Москвичам рассказали, когда мороз сменится потеплением

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Москвичам рассказали, когда мороз сменится потеплением

Москва, 29 октября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о том, что ожидаемый в начале рабочей недели мороз к выходным сменится потеплением.

Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

Согласно сообщению синоптиков, в начале рабочей недели в столицу придет похолодание. Столбики термометров опустятся в некоторых районах до минус семи градусов.

«Во второй половине недели... к нам начнут поступать более теплые воздушные массы, и к началу выходных температурный режим уже окажется выше нормы примерно на два–три градуса», — отметили в центре погоды «Фобос».

Автор: Алексей Громов
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