Антиквариат и кофемашину на 6 млн рублей украли из Infiniti в центре Москвы

Москва, 29 октября. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, похитившего из машины антикварные вазы на общую сумму в шесть миллионов рублей в российской столице.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестный похитил из автомобиля Infiniti, припаркованного перед Центральным домом художника по улице Крымский Вал, антикварные вазы на общую сумму в шесть миллионов рублей и кофемашину.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника. Об этом сообщает РИАМО.