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Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на юго-востоке Москвы

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Труп мужчины с огнестрельными ранениями нашли на юго-востоке Москвы

Москва, 29 октября. Труп застреленного мужчины нашли в квартире дома в Москве. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные от дежурного офицера столичного ГУ МВД России.

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили около 20.00 в воскресенье, 28 октября, в квартире дома на улице Головачева. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Как передает «Вечерняя Москва», подозреваемым по делу проходит 61-летний мужчина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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