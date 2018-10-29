Строительство складского комплекса на востоке Москвы отменили

Москва, 29 октября. Власти российской столицы отменили строительство административно-складского комплекса в Восточном округе города. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

Планировалось, что на улице Буракова появится административно-складской комплекс площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Однако инвестор решил не реализовывать проект. Соответствующую информацию передает РИАМО.