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Пьяный мужчина зарезал отца в Москве

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Пьяный мужчина зарезал отца в Москве

Москва, 29 октября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах убийства сыном отца у магазина в российской столице, сообщает РЕН ТВ.

Тело мужчины с ножевым ранением в живот нашли прохожие вечером 27 октября. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что убитый являлся работником магазина, у которого было совершено преступление.

Удалось установить, что мужчину убил его сын-санехник, который после совершения преступления спрятался в туалете офиса. Он находился в состоянии алкогольного опьянения с ножом в руках.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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