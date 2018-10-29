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Плавучие поселки и отели появятся в Москве

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Плавучие поселки и отели появятся в Москве

Москва, 29 октября. Первые плавучие поселки и отели появятся в российский столице. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Планируется, что первые плавучие отели построят в районе трех водохранилищ Канала имени Москвы. Также есть предложения возвести объекты в Химкинском, Пестовском и Клязьминском акваториях.

«Мы заинтересованы в развитии речной инфраструктуры. Этот европейский формат домов на воде может создать в Московском бассейне новую туристическую инфраструктуру с плавучими отелями и рекреационными комплексами», — рассказали в пресс-службе.

Плавучие отели будут представлять собой хаусботы, собранные на территории РФ. Каждый объект расположится на площади от 100 до 160 квадратных метров. В состав каждого поселка будет включено от 15 до 30 домов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ксения Пудовкина
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