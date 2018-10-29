Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Снег с дождем и похолодание ждут москвичей в понедельник

55
0 Оставить комментарий

Снег с дождем и похолодание ждут москвичей в понедельник

Москва, 29 октября. Холодная облачная погода и снег с дождем ожидают москвичей в понедельник. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Отмечается, что 29 октября в Москве будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Местами они будут умеренные, также возможен снег с дождем.

На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет около нуля градусов. Ветер в понедельник подует восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Кроме того, местами ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 метров в секунду. При этом атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура опустится до минус 2–4 градусов. Осадков не будет. В Московской области в понедельник будет около минус 2–3 градусов. Ночью возможны заморозки до минус 7 градусов.

Снег с дождем и похолодание ждут москвичей в понедельник

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое