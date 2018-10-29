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В Москве на время прощания с Караченцовым у театра «Ленком» перекроют движение

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В Москве на время прощания с Караченцовым у театра «Ленком» перекроют движение

Москва, 29 октября. Сегодня в районе театра «Ленком» в связи с церемонией прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым перекроют движение транспорта.

Движение по улице Малая Дмитровка будет перекрыто на участке от Большого Путинковского переулка до Успенского переулка с 9.00 до 13.00. Объезд будет возможен по улице Тверской или Каретный ряд, сообщает со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы «Вечерняя Москва».

Николай Караченцов скончался 26 октября на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Актера похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает телеканал «360». Похороны состоятся в 14.00.

Автор: Виктор Мальцев
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