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Неделя моды прошла в Москве

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Неделя моды прошла в Москве

Москва, 28 октября. В российской столице в воскресенье завершилась Moscow Fashion Week. Федеральное агентство новостей публикует фото с показов.

Неделя моды стартовала 23 октября. За это время прошли около 40 показов весенне-летней коллекции 2019 года. Дизайнеры представили публике все направления в одежде — повседневная и вечерняя, детская, а также свадебные образы.

«Самый главный тренд этого сезона такой же, как и всех предыдущих: быть собой и выражать себя. Нельзя казаться и подражать, нужно быть», — заявила модельер Светлана Евстигнеева.

Неделя моды прошла в Москве

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
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