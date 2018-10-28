Неделя моды прошла в Москве

Москва, 28 октября. В российской столице в воскресенье завершилась Moscow Fashion Week. Федеральное агентство новостей публикует фото с показов.

Неделя моды стартовала 23 октября. За это время прошли около 40 показов весенне-летней коллекции 2019 года. Дизайнеры представили публике все направления в одежде — повседневная и вечерняя, детская, а также свадебные образы.