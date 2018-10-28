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Собянин оценил качество питьевой воды в Москве

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Собянин оценил качество питьевой воды в Москве

Москва, 28 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что вода, поступающая в квартиры жителей города, такая же как в Лондоне и Сиднее. Об этом он написал в соцсетях.

Столичная вода по своим показателям не уступает воде мировых столиц. По словам Собянина, «Мосводоканал» подает воду отличного качества.

Он отметил, что после модернизации оборудования мутность воды снизилась в 5 раз, а концентрация алюминия — в 3 раза. Представители «Мосводоканала» говорили ранее, что своременные технологии позволяют сделать воду полностью безопасной.

Ранее мэр Москвы заявил, что иностранцы восхищаются столицей России. Ее развитие опережает многие другие города мира.

Автор: Ирина Селезнева
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