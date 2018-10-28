МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

Москва, 28 октября. Спасатели предупредили жителей Москвы о сильном ветре вечером 28 октября, говорится в сообшении на сайте ГУ МЧС столицы.

Ожидается усиление порывов ветра до 17 м/с. Москвичи и гости столицы должны обходить рекламные конструкции и плохо закрепленные щиты, дорожные знаки. Автомобили следует припарковать подальше от деревьев. Непогоду лучше переждать дома.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 28 октября в столичном регионе выпало 14 мм осадков, в том числе мокрый снег. В Москве образовался первый снежный покров, однако он быстро растаял. В Подмосковье начался период предзимья, поэтому жителям области следут запастись теплой одеждой.