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Пьяный москвич при задержании пытался отбиться от полицейских котом

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Пьяный москвич при задержании пытался отбиться от полицейских котом

Москва, 28 октября. Житель Москвы попытался отбиться от полиции котом по кличке Барсик. Он бросил животное в сторону сотрудника правопорядка.

Правоохранительные органы прибыли после звонка соседей, которые пожаловались на громкую музыку. Оказалось, что в кавартире вечеринка, хозяин находился в нетрезвом состоянии.

Разозленный мужчина не захотел прекращать веселье и начал отбиваться котом. Испуганный кот расцарапал лицо одному из полицейских. Мужчине грозит наказание за нападение на сотрудника правопорядка, кота отправили в приют для животных.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли брошенного на свалке голодного енота.

Автор: Ирина Селезнева
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