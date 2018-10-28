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Неизвестный притворился покупателем и угнал Mercedes в Москве

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Неизвестный притворился покупателем и угнал Mercedes в Москве

Москва, 28 октября. На проспекте Мира в российской столице неизвестный мужчина угнал дорогой Mercedes, правохранительные органы ведут поиски злоумышленника, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Информация об угоне поступила в 19.18 27 октября. Полиция установила, что москвич договорился с покупателем встретиться на проспекте Мира.

Под предлогом проверить исправность автомобиля неизвестный сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. Известно, что стражи порядка разыскивают угонщика. Отметим, что в Москве участились случаи угонов дорогих автомобилей.

Автор: Ирина Селезнева
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