Новую участницу «Дом-2» Наталью Игрунову ибили на съемках

Москва, 28 октября. Участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Игрунова попала в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из больниц Москвы после драки на проекте.

Девушка заявила, что ее якобы избили во время съемок. По некоторым данным, инцидент произошел на так называемом «Острове любви». Подтверждения об этом не поступало. Предполагается, что Игрунову избил один из участников «Дом-2».

Уроженка Ростова-на-Дону пришла на проект 8 октября. Девушка пришла на шоу вместе со своим парнем Павлом Улюмским, она считает, что стройка сохранит их отношения, передает «Пятый телеканал».

Напомним, что проект стартовал в 2004 году, его первыми ведущими были журналистка Ксения Собчак и Ксения Бородина.