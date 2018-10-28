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Первый снег выпал в Москве в субботу вечером

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Первый снег выпал в Москве в субботу вечером

Москва, 28 октября. В российской столице вечером 27 октября выпал первый снег, сообщается, что он сразу таял.

Снегопад прошел на юго-западе Москвы, в центральных районах города снега не было. Синоптики сообщили ранее, что 28 октября столичный регион ожидает дождливая погода и сильный ветер, скорость которого достигнет 15 метров в секунду.

29 октября будет прохладным, столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градуса. Днем ожидается +1 градус.

Автор: Ирина Селезнева
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