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Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде в Москве

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Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде в Москве

Москва, 28 октября. На Савелрвской эстакаде в Москве произошло ДТП, при столкновении грузовика и легковушки получили травмы пять человек, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел около 07.00 утра 28 октября. По предварительной информации, столкнулись снегоуборочная машина и иномарка. Пострадали пять человек, движение рядом с местом ДТП сильно затруднено, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве полностью сгорела иномарка.

Автор: Ирина Селезнева
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