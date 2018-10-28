Пять человек пострадали в ДТП на Савеловской эстакаде в Москве

Москва, 28 октября. На Савелрвской эстакаде в Москве произошло ДТП, при столкновении грузовика и легковушки получили травмы пять человек, сообщили в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел около 07.00 утра 28 октября. По предварительной информации, столкнулись снегоуборочная машина и иномарка. Пострадали пять человек, движение рядом с местом ДТП сильно затруднено, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве полностью сгорела иномарка.