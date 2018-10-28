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Программа «Московское долголетие» станет постоянной

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Программа «Московское долголетие» станет постоянной

Москва, 28 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программа «Московское долголетие» станет постоянной. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1».

Программа поддержки москвичей старшего возраста оказалась очень востребованной. За это время принять участие в ней пожелали более 140 тысяч человек. Поэтому власти Москвы решили продолжить и масштабировать «Московское долголетие».

Напомним, что проект помогает жителям Москвы получить новые знания и умения, развивает творческие способности, а также укрепляет здоровье. Многие пенсионеры занимаются в спортивных секциях, изучают иностранные языки. Все образовательные занятия проводятся совершенно бесплатно.

Автор: Ирина Селезнева
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