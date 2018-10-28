Собянин сравнил развитие Москвы с другими столицами мира

Москва, 28 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что развитие столицы проходит на уровне лучших городов мира.

Ментальность жителей Москвы значительно изменилась. Теперь российская столица может сравнивать себя с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком. Местные жители гордятся достопримечательностями, которыми восхищаются иностранцы.

Сами туристы говорят, что Москва — один из самых красивых городов мира, сказал Собянин. Он подчеркнул, что российская столица разивается не хуже, чем другие крупные города мира.

Многие инвесторы заинтересованы в Москве, поскольку сами москвичи уверены в завтрашнем днем. Город живет другой жизнью, заключил он.