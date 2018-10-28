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Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 28 октября

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Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 28 октября

Москва, 28 октября. Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 28 октября. По данным сайта «Метеоновости», ожидается небольшой дождь и порывистый ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

Температура воздуха составит + 8 градусов, в Москве поднимется атмосферное давление. В Подмосковье температура воздуха составит 3-7 градусов тепла.

Сообщается, что сегодняшние метеоусловия могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых москвичей. Чувствительны к перепадам давления люди с ослабленным иммунитетом. Москвичам посоветовали принимать витамины и больше отдыхать.

Автор: Ирина Селезнева
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