Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Каршеринговое авто столкнулось со снегоуборочной машиной в Москве, есть пострадавшие

273
0 Оставить комментарий

Каршеринговое авто столкнулось со снегоуборочной машиной в Москве, есть пострадавшие

Москва, 28 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с место дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля каршеринга и снегоуборочной машины в Москве.

По имеющимся данным, в районе Савеловского вокзала произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. По предварительным данным, примерно в 07.00 на Савеловской эстакаде столкнулись легковушка каршеринга и снегоуборочная машина.

В настоящее время транспортное движение на этом участке дороги затруднено. О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается. 

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое