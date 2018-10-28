Каршеринговое авто столкнулось со снегоуборочной машиной в Москве, есть пострадавшие

Москва, 28 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с место дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля каршеринга и снегоуборочной машины в Москве.

По имеющимся данным, в районе Савеловского вокзала произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. По предварительным данным, примерно в 07.00 на Савеловской эстакаде столкнулись легковушка каршеринга и снегоуборочная машина.

В настоящее время транспортное движение на этом участке дороги затруднено. О причинах и обстоятельствах аварии не сообщается.