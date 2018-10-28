Синоптики рассказали москвичам о погоде в воскресенье

Москва, 28 октября. Довольно теплая, но ветреная погода ожидает жителей столицы в воскресенье, сообщает Гидрометцентр.

В последний выходной на этой неделе будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. Воздух прогреется до +7 градусов. При этом будет дуть довольно сильный ветер — до 17 м/с в порывах.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. В ночное время ожидаются слабые заморозки — около минус двух градусов.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от +2 до +7 градусов, в ночное время также ожидаются заморозки.

Накануне первый снег выпал в Петербурге. Однако долго он не залежится — в городе на Неве плюсовая температура.