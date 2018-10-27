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Renault сгорел дотла в Москве: опублковано видео охваченного огнем автомобиля

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Renault сгорел дотла в Москве: опублковано видео охваченного огнем автомобиля

Москва, 27 октября. На улице Алабяна в Москве произошло ЧП, по неизвестным причинам загорелся легковой автомобиль, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, Renault LOGAN вспынул внезапно. Огонь очень быстро уничтожил все сгораемые части автомобиля. Прибывшие на место инцидента пожарные потушили иномарку.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в горящем микроавтобусе на ЗСД. Спасатели борются с огнем. Отмечается, что пассажиры не смогли выбраться из автобуса после аварии.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
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