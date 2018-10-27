Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Трассу для биатлона откроют в парке 850-летия Москвы

89
0 Оставить комментарий

Трассу для биатлона откроют в парке 850-летия Москвы

Москва, 27 октября. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что очередной этап реконструкции парка 850-летия Москвы завершен.

В 2018 году в рамках программы развития общественных территории в Москве обустроили 60 гектаров в районе Мариинского парка и Капотни. Он отметил, что в парке сделали трассу для биатлона длиной в 5 км, она обустроена согласно нормативам федерации спорта.

По словам Бирюкова, это единственная трасса, которая будет работать круглый год. Зимой москвичи смогут ездить на лыжах, а летом — кататься на роликах. Трасса для биатлона будет доступна для лыжных прогулок и занятий спортом уже в ноябре.

Столичные власти уделяют большое внимание благоустройству города, а также развитию спорта. Для этого ежегодно строятся сотни открытых спортивных площадок.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое