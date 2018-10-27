Трассу для биатлона откроют в парке 850-летия Москвы

Москва, 27 октября. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что очередной этап реконструкции парка 850-летия Москвы завершен.

В 2018 году в рамках программы развития общественных территории в Москве обустроили 60 гектаров в районе Мариинского парка и Капотни. Он отметил, что в парке сделали трассу для биатлона длиной в 5 км, она обустроена согласно нормативам федерации спорта.

По словам Бирюкова, это единственная трасса, которая будет работать круглый год. Зимой москвичи смогут ездить на лыжах, а летом — кататься на роликах. Трасса для биатлона будет доступна для лыжных прогулок и занятий спортом уже в ноябре.

Столичные власти уделяют большое внимание благоустройству города, а также развитию спорта. Для этого ежегодно строятся сотни открытых спортивных площадок.