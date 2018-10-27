Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пенсионер из Новой Москвы лишился четырех пар часов и украшений на 2 млн рублей

47
0 Оставить комментарий

Пенсионер из Новой Москвы лишился четырех пар часов и украшений на 2 млн рублей

Москва, 27 октября. Неизвестные похитили часы и ювелирные украшения из дома в деревне Ямонтово в Новой Москве, сообщили в региональном ГУ МВД.

Вечером 25 октября в правоохранительные органы поступило заявление от пенсионера 1942 года рождения. По данным полиции, грабитель отжал окно на первом этаже дома и проник внутрь.

Он похитил четыре пары науручных часов, ювелирные украшения и 78 тысяч наличными. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется расследование.

Ранее сообщалось о краже ювелирных украшений в Москве на сумму около 100 тысяч рублей.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое