Пенсионер из Новой Москвы лишился четырех пар часов и украшений на 2 млн рублей

Москва, 27 октября. Неизвестные похитили часы и ювелирные украшения из дома в деревне Ямонтово в Новой Москве, сообщили в региональном ГУ МВД.

Вечером 25 октября в правоохранительные органы поступило заявление от пенсионера 1942 года рождения. По данным полиции, грабитель отжал окно на первом этаже дома и проник внутрь.

Он похитил четыре пары науручных часов, ювелирные украшения и 78 тысяч наличными. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется расследование.

Ранее сообщалось о краже ювелирных украшений в Москве на сумму около 100 тысяч рублей.