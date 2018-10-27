В Москве стартовал фестиваль спортивных автомобилей Drift EXPO
Москва, 27 октября. Около сотни автомобилей представлены на выставке Drift EXPO в Сокольниках, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки мероприятия.
В Москве стартовал двухдневный фестиваль для любителей автоспорта. Участники выставки могут посмотреть на гонки мини-копий спортивных автомобилей, на соревнования в виртуальной реальности, послушать лекции.
Любители настоящих автомобилей смогут попасть в гараж. Участники выставки приехали из нескольких регионов России.
По словам конкурсантов, немногие пилоты могут зарабатывать на своем увлечении. Чтобы сделать апгрейд автомобиля, нужно вложить около 200 тысяч рублей.
«Много ребят, которые катаются для себя: работают и вкладывают деньги в машину, а потом попадают на соревнования, и побеждают», — рассказал участник выставки Михаил Ткачев.