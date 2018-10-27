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В Москве стартовал фестиваль спортивных автомобилей Drift EXPO

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В Москве стартовал фестиваль спортивных автомобилей Drift EXPO

Москва, 27 октября. Около сотни автомобилей представлены на выставке Drift EXPO в Сокольниках, передает корреспондент Федерального агентства новостей с площадки мероприятия.

В Москве стартовал двухдневный фестиваль для любителей автоспорта. Участники выставки могут посмотреть на гонки мини-копий спортивных автомобилей, на соревнования в виртуальной реальности, послушать лекции.

В Москве стартовал фестиваль спортивных автомобилей Drift EXPO

Любители настоящих автомобилей смогут попасть в гараж. Участники выставки приехали из нескольких регионов России.

В Москве стартовал фестиваль спортивных автомобилей Drift EXPO

По словам конкурсантов, немногие пилоты могут зарабатывать на своем увлечении. Чтобы сделать апгрейд автомобиля, нужно вложить около 200 тысяч рублей.

В Москве стартовал фестиваль спортивных автомобилей Drift EXPO

«Много ребят, которые катаются для себя: работают и вкладывают деньги в машину,  а потом попадают на соревнования, и побеждают», — рассказал участник выставки Михаил Ткачев.

Автор: Татьяна Костянова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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