Эксперт рассказал о влиянии перепадов атмосферного давления на здоровье
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Москва, 27 октября. Доцент Первого Московского медуниверситета Антон Родионов рассказал, как отражается на здоровье человека перепад атмосферного давления.
На следующей неделе ожидается резкий перепад атмосферного давления. Однако специальных мер в связи с этим предпринимать не стоит. По словам Родионова, понижение на 40-50 мм ртутного столба незначительно для организма.
А вот в самолете человек может почувствовать себя хуже из-за перепада в 150 мм ртутного столба. Но москвичи и жители Петербурга сильнее реагируют на отсутствие солнечных дней, пишет «Интефакс».
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы выпал первый снег. В выходные ожидаются дожди и сильный ветер.