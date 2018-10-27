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Эксперт рассказал о влиянии перепадов атмосферного давления на здоровье

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Эксперт рассказал о влиянии перепадов атмосферного давления на здоровье

Москва, 27 октября. Доцент Первого Московского медуниверситета Антон Родионов рассказал, как отражается на здоровье человека перепад атмосферного давления.

На следующей неделе ожидается резкий перепад атмосферного давления. Однако специальных мер в связи с этим предпринимать не стоит. По словам Родионова, понижение на 40-50 мм ртутного столба незначительно для организма.

А вот в самолете человек может почувствовать себя хуже из-за перепада в 150 мм ртутного столба. Но москвичи и жители Петербурга сильнее реагируют на отсутствие солнечных дней, пишет «Интефакс».

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Москвы выпал первый снег. В выходные ожидаются дожди и сильный ветер.

Автор: Ирина Селезнева
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