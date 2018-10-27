Водителям в Москве посоветовали пересесть на городской транспорт

Москва, 27 октября. «Московский транспорт» посоветовал автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за предупреждения спасателей о сильном ветре.

Вечером 27 октября в Москву придут дожди и сильный ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Из-за ухудшения погодных условий и предолагаемых пробок в столичном регионе водителям следует воспользоваться общественными видами транспорта.

А тем, кто останется на дороге, следует быть очень внимательными, держать дистанцию с впереди идущими автомобилями. Ранее в столице объявили желтый уровень погодной опасности. В ведомстве добавили, что из-за дождей ситуация на трассах становится опасной.