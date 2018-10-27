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Спасатели предупредили москвичей о штормовом ветре и дожде

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Спасатели предупредили москвичей о штормовом ветре и дожде

Москва, 27 октября. В Главном управлении МЧС по Москве предупредили жителей российской столицы о сильном ветре, который ожидается вечером 27 октября. Об этом говорится на сайте ведомства.

Росгидрометцентр сообщил, что с 20.00 27 октября до 04.00 28 октября в столичном регионе ожидается сильный дождь и ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Спасатели убедительно просят обходить рекламные конструкции и не укрываться под деревьями.

Водителям следует перепарковать свои машины подальше от шатких конструкций. Аналогичное предупреждение спасатели сделали и в Подмосковье. Непогоду следует переждать в здании.

Автор: Ирина Селезнева
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