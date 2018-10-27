В Новой Москве почтили память жертв репрессий

Москва, 27 октября. В Новой Москве состоялась акция памяти жертв репрессий на бывшем спецобъекте НКВД СССР «Коммунарка».

Стену памяти открыли на бывшем спецобъекте. Среди участников мероприятия был глава СПЧ Михаил Феодотов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, родственники репрессированных, общественники.

Напомним, что на территории «Коммунарки» с 1937 по 1941 годы было захоронено более 6600 человек. О существовании захоронения стало известно после распада Союза.

Список погибших нашли в отдельном архиве, имена расстрелянных поместили на Стену памяти. В 1991 году здесь появился храм Новомучеников. Русский писатель Александр Солженицын написал книгу «Архипелаг ГУЛАГ», основанной на письмах репрессированных. Это произведение не теряет актуальности и по сей день.