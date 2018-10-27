Старинное поселение обнаружили на набережной реки Яуза в Москве

Москва, 27 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что в районе Серебрянической набережной реки Яуза археологи нашли следы поселения XVII-XVIII веков.

Собянин добавил, что в этом районе раньше жили рабочие и карманники, мошенники. По его словам, фрагменты домов и предметы быта помогут ученым понять, как раньше жили в Москве.

Ранее в столичном регионе обнаружили клад времени Ивана Грозного. Как сообщал ранее департамент культуры Москвы, за год в Москве было обнаружено около пяти тысяч артефактов, связанных с разными эпохами.