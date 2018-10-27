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Картина Левитана стоимостью 30 тысяч долларов таинственно исчезла в Москве

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Картина Левитана стоимостью 30 тысяч долларов таинственно исчезла в Москве

Москва, 27 октября. Столичный бизнесмен лишился дорогой картины русского художника Исаака Левитана «Весна. Последний снег» при попытке продажи.

Владелец передал дилеру картину для оценки ее стоимости. В итоге пропала и сама «Весна», и артдилер. Пострадавший сообщил в полицию, он оценил ущерб в 30 тысяч долларов США. В полиции подтвердили пропажу картины.

В ГУ МВД добавили, что шедевр был передан для продажи другому гражданину, однако он не вернул ни вырученные за нее деньги, ни картину. По факту исчезновения картины правоохранительные органы проводят проверку, пишет KP.Ru

Напоним, что ранее в Канаде похитили картину Бэнкси за несколько часов до открытия.

Автор: Ирина Селезнева
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