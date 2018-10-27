Монтажник угнал автомобиль, чтобы покататься по Москве

Москва, 27 октября. Монтажник московской компании угнал фирменный автомобиль, а потом бросил машину на МКАД, сообщили в столичном ГУ МВД.

Правоохранительные органы зедержали 24-летнего подозреваемого в угоне. По данным полиции, мужчина увидел в замке зажишания ключи и решил покататься на машине.

Он проехался по городу, а затем оставил автомобиль на 53-м километре МКАД. Автомобиль вернули в компанию, полиция проводит оперативные мероприятия, передает РЕН ТВ. Ранее сообщалось о похищении москвича из-за небольшой суммы денег.