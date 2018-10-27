В Филевском парке благоустроят 4000 квадратных метров территории

Москва, 27 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что благоустройство территории площадью 4 тыс. кв. метров в парке ;«Фили» будет проведено с учетом пожеланий москвичей.

По словам Собянина, застройщик не выполнил обязательства по строительству развлекательного центра. Недостроенное здание пришло в негодность, его снесли.

Ранее сообщалось о начале сноса Ховринской больницы. Проект медучреждения заморозили в 90-х годах, в этом году здание решили снести. Также столичные власти утвердили 12 новых стартовых площадок по программе реновации.