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Музыкальный театр имени Станиславского представит одноактные балеты

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Музыкальный театр имени Станиславского представит одноактные балеты

Москва, 27 октября. Музыкальный театр имени Станиславского и Немирович-Данченко представит одноактные балеты 27, 28, 29 октября.

В театре покажут «Кончерто барокко», спектакль поставлен хореографом Джорджем Баланчиным на музыку Баха. Отмечается, что в этой постановке выражается суть творческого пути Баланчина.

По словам главы балета театра Лоран Илер, музыкальность в восприятии танца первична. Поэтому он рад представить любителям классического балета «Кончерто барокко».

Также на сцене МАМТ зрителя увидят «Восковые крылья» Иржи Килиана и «Пижамную вечеринку» Андрея Кайдановского. Оба спектакля сочетают в себе духовность, эмоциальность и танцевальную технику.

Российская школа балета пользуется популярностью во всем мире. Балерины Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова широко известны за рубежом.

Автор: Ирина Селезнева
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