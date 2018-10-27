Музыкальный театр имени Станиславского представит одноактные балеты
Москва, 27 октября. Музыкальный театр имени Станиславского и Немирович-Данченко представит одноактные балеты 27, 28, 29 октября.
В театре покажут «Кончерто барокко», спектакль поставлен хореографом Джорджем Баланчиным на музыку Баха. Отмечается, что в этой постановке выражается суть творческого пути Баланчина.
По словам главы балета театра Лоран Илер, музыкальность в восприятии танца первична. Поэтому он рад представить любителям классического балета «Кончерто барокко».
Также на сцене МАМТ зрителя увидят «Восковые крылья» Иржи Килиана и «Пижамную вечеринку» Андрея Кайдановского. Оба спектакля сочетают в себе духовность, эмоциальность и танцевальную технику.
Российская школа балета пользуется популярностью во всем мире. Балерины Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова широко известны за рубежом.