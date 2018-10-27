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Участок Проектируемого проезда перекроют из-за парада на Красной площади

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Участок Проектируемого проезда перекроют из-за парада на Красной площади

Москва, 27 октября. В связи с подготовкой к параду на Красной площади 7 ноября столичные власти перекроют участок Проектируемого проезда №490 перекроют 30 октября, говорится в сообщении информцентра транспортного комплекса Москвы.

Улицу полностью перкроют от станции МЦК «Лихоборы» до дома 64А, стр. 1 по проезду Черепановых с 15.30 до 18. 30 того же дня. Ранее сообщалось, что 27 октября на дорогах Москвы и области может появиться гололедица.

Спасатели предупредили столичных автомобилистов, попросив соблюдать дистанцию между транспортными средствами, быть внимательными на дорогах.

Автор: Ирина Селезнева
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