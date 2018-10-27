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Трофейный Mercedes 1938 года покажут на выставке ретроавтомобилей в Москве

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Трофейный Mercedes 1938 года покажут на выставке ретроавтомобилей в Москве

Москва, 27 октября. Между станциями МЦК «Лужники» и метро «Спортивная» 28 октября пройдет выставка «Ретро-транспорт», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Гостям выставки покажут Mercedes 1938 года, машине в этом году исполнилось 80 лет. Автомобиль на ходу, он использовался на съемках таких фильмов как «Стиляги» и «Рай».

Здесь же можно увидеть автомобили, которыми владели Фидель Кастро, Юрий Гагарин, Михаил Шолохов, Галина Усманова. В течение всего дня гиды будут рассказывать об истории автомобилей в России и в мире. Мероприятия будут проводиться до 20.00.

Автор: Ирина Селезнева
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