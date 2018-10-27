Москвича похитили и увезли в лес из-за телефона и карманных денег

Москва, 27 октября. Житель Москвы обратился в полицию, сообщив, что 25 октября в Люблино на него напали неизвестные. Его избили и вывезли в лес.

Сотрудники полиции установили, что трое неизвестных усадили мужчину в Ford и отобрали его деньги и мобильный телефон. В лесу они продолжили избиение, потребовав выкуп в размере 100 тысяч рублей. Однако пострадавший не располагал такими средствами.

Похитители вывезли москвича на МКАД и скрылись в неизвестном направлении. По данным «360», материальный ущерб составил 11 тысяч рублей. 26 октября полиция задержала одного из соучастников похищения, проводятся следственные мероприятия.