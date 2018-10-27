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Спасатели сообщили о ликвидации пожара в Морозовской больнице в Москве

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Спасатели сообщили о ликвидации пожара в Морозовской больнице в Москве

Москва, 27 октября. В Морозовской детской больнице в районе Якиманка в Москве произошел пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили огонь.

В СМИ сообщили, что спасатели провели эвакуацию здания, однако в самом ведомстве эту информацию опровергли. Собеседник из МЧС подчтверкнул, что горение произошло на площади в 3 кв. метра.

Однако никто из посетителей детской больницы и сотрудников эвакуирован не был. Пожар потушен, на месте ЧП обстановка спокойная, пострадавших нет, пишет АГН «Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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