Спасатели сообщили о ликвидации пожара в Морозовской больнице в Москве

Москва, 27 октября. В Морозовской детской больнице в районе Якиманка в Москве произошел пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили огонь.

В СМИ сообщили, что спасатели провели эвакуацию здания, однако в самом ведомстве эту информацию опровергли. Собеседник из МЧС подчтверкнул, что горение произошло на площади в 3 кв. метра.

Однако никто из посетителей детской больницы и сотрудников эвакуирован не был. Пожар потушен, на месте ЧП обстановка спокойная, пострадавших нет, пишет АГН «Москва».