Синоптики предупредили москвичей о дожде и ветре 27 октября

Москва, 27 октября. Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в российской столице 27 октября прогнозируется облачная погода.

В первой половине дня в субботу из-за антициклона появится солнце, осадков не ожидается. Однако после обеда на погоду повлияет атмосферный фронт, днем небо Москвы затянут облака. А к 19.00 начнутся проливные дожди, ветер значительно усилится.

Температура воздуха составит 4-6 градусов со знаком плюс. В Московской области столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 738 мм ртутного столба, пишет РИА Новости.