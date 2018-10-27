Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики предупредили москвичей о дожде и ветре 27 октября

267
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили москвичей о дожде и ветре 27 октября

Москва, 27 октября. Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в российской столице 27 октября прогнозируется облачная погода.

В первой половине дня в субботу из-за антициклона появится солнце, осадков не ожидается. Однако после обеда на погоду повлияет атмосферный фронт, днем небо Москвы затянут облака. А к 19.00 начнутся проливные дожди, ветер значительно усилится.

Температура воздуха составит 4-6 градусов со знаком плюс. В Московской области столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 738 мм ртутного столба, пишет РИА Новости.

Автор: Ирина Селещнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое