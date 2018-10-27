Почти 150 тысяч безбилетников поймали в наземном транспорте Москвы

Москва, 27 октября. В ГКУ «Организатор перевозок» рассказали о том, что с начала 2018 года почти 150 тысяч человек были оштрафованы за неоплату проезда в общественном транспорте российской столицы.

Для удобства жителей Москвы и гостей города с 1 сентября отменили турникеты во всем наземном транспорте. В ведомстве отметили, что пассажиры должны своевременно оплачивать проезд.

За оплатой проезда следят контролеры. Пассажира, который не приложил свою платежную карту с к валидартору, оштрафуют. Сотрудники ГКУ работают с видеорегистраторами, поэтому спорные моменты легко решаются, пишет АГН «Москва».