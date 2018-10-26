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Трехэтажное здание загорелось в Москве: опубликовано видео

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Трехэтажное здание загорелось в Москве: опубликовано видео

Москва, 26 октября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Москве: загорелась крыша трехэтажного расселенного здания. В распоряжении редакции Федерального агентства новостей появилось видео.

Пожар зафиксировали на улице Тайнинская, 7. Известно, что горит крыша трехэтажного здания. По предварительной информации, здание расселено. В настоящее время на месте работают пожарные, дежурят сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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