Трехэтажное здание загорелось в Москве: опубликовано видео

Москва, 26 октября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Москве: загорелась крыша трехэтажного расселенного здания. В распоряжении редакции Федерального агентства новостей появилось видео.

Пожар зафиксировали на улице Тайнинская, 7. Известно, что горит крыша трехэтажного здания. По предварительной информации, здание расселено. В настоящее время на месте работают пожарные, дежурят сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших не поступало.