Мэр Москвы уволил главу управы Войковского района
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Москва, 26 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Войковского района. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте мэра Москвы.
Ларису Осипову уволили с должности главы управы Войковского района по ее собственной инициативе.
«Освободить Осипову от исполнения обязанностей главы управы Войковского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы», — подчеркивается в тексе распоряжения.
Отметим, на должности главы управы Войковского района Москвы Лариса Осипова находилась с мая прошлого года.