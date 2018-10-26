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Мэр Москвы уволил главу управы Войковского района

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Мэр Москвы уволил главу управы Войковского района

Москва, 26 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Войковского района. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте мэра Москвы.

Ларису Осипову уволили с должности главы управы Войковского района по ее собственной инициативе.

«Освободить Осипову от исполнения обязанностей главы управы Войковского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы», — подчеркивается в тексе распоряжения.

Отметим, на должности главы управы Войковского района Москвы Лариса Осипова находилась с мая прошлого года.

Автор: Алексей Громов
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